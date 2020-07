Nicola Porcella aclara relación con Stephanie Valenzuela: “Es guapa y talentosa, pero solo somos amigos”

Nicola Porcella elogió las cualidades de la modelo Tefi Valenzuela , pero aclaró que son ‘simplemente amigos’. Además, negó que sea su enfermera de cabecera, tras lesionarse el brazo en ‘Guerreros 2020’.

“Definitivamente es una chica súper guapa y talentosa ¿Si me veo en un futuro con ella? No. Es mi amiga, solo eso, y aquí en México andamos juntos, pero entre varios peruanos. La gente malinterpreta las cosas y dicen que es mi enfermera particular, pero nada que ver. Ella no se ha quedado en mi casa”, precisó Nicola Porcella al programa ‘En exclusiva’.

De otro lado, contó que está nuevamente ilusionado con una misteriosa jovencita peruana, quien le da tranquilidad y calma.

“Yo tengo a otra persona especial... estudia, la conozco hace ocho meses, pero todavía no la he presentado a mi familia. Ha ido a mi casa en grupo. Me gusta todo de ella, es una gran consejera, le llevo unos años, pero es una chica madura. Reconozco que tengo un carácter súper fuerte y ella me tranquiliza. Es una mujer noble”, expresó el modelo.

En tanto, Tefi Valenzuela aclaró que jamás ha tenido más que una relación amical con Nicola Porcella y solo se han estado frecuentando en México para ayudarlo a raíz de que tuvo el accidente.

“Nicola es mi amigo y no hay nada más. Se lesionó el brazo derecho, pero felizmente ya está mejorando. Lo conozco hace más de 10 años y nunca ha pasado nada, así que a estas alturas no creo que pase algo”, sentenció la cantante.

VIDEOS RELACIONADOS

Nicola Porcella: Sus gritos se vuelven virales en redes sociales (TROME)