Nicola Porcella a Claudia Meza: "Aparte de ser Miss es la actriz más grande que tiene el Perú" | VIDEO

Tras su paso por El Valor de la Verdad, Nicola Porcella decidió brindar una entrevista exclusiva con 'Día D' para contar más detalles sobre la fiesta en Asia donde estuvo Poly Ávila y la Miss Perú Trujillo Claudia Meza, quienes denunciaron haber sido drogadas.

En la entrevista, Nicola Porcella consideró que la Miss Trujillo ha mentido en el atestado policial al decir que se fue de la fiesta tras el supuesto ataque, cuando en realidad ella salió a comer y regresó a la casa de Asia.

"Yo creo que mentir en un atestado policial es fuerte. Es bien fuerte. Y decir que te fuiste de la casa y te fuiste en eso, mentir en eso, cuando regresaste y dormiste en la casa con nosotros, que dijiste que te habíamos dopado, y te quedas bailando, entonces a mí me crea una gran duda de cuál es el fin de todo", dijo Nicola Porcella.

El exparticipante de Esto Es Guerra indicó que en un primer momento sí creyó en el testimonio de Poly Ávila cuando, durante la fiesta, dijo que la habían drogado. Sin embargo, ya no cree en su palabra ni en la de Claudia Meza.

"Creo que no fue verdad el testimonio de Poly y Claudia Meza. No hubo drogas ni hubo tocamiento. Tengo que ser totalmente sincero: sí voy a tomar cartas en el asunto, sí habrá una demanda en su contra. Me da pena pero si ha creído que esto era lo mejor, ahora va a tener que demostrarlo", indicó Nicola Porcella.

Además, en el relato de esa noche, el ex de Angie Arizaga fue enfático al señalar que, durante la reunión nadie se desmayó, tal y como lo ha dicho Claudia Meza. Incluso, manifestó que cuando le ofreció tomar el trago de jagger, jamás obligó a tomar a nadie.

"Igual mi demanda contra esa chica va a ir porque ella en todo momento dice: 'Nicola me obligó a tomar trago'. Nunca la obligué a tomar", señaló Nicola Porcella.

El guerrero también no entiende por qué Claudia Meza pidió ayuda o le contó a alguien cuando supuestamente ocurrió el presunto ataque. Nicola Porcella comentó el video donde la Miss Trujillo aparece conversando con su amigo Faruk y dijo que, si se sentía incómoda, se pudo mover a otro lado de la casa.

"Si estás sentada a su costado (de Faruk Guillén) tienes toda una casa para moverte. No es que te estén persiguiendo. En el video ella sale saludando. Ahora aparte de ser Miss también es Meryl Streep. Eres la actriz más grande que tiene el Perú. La primera actriz peruana. La gente se da cuenta", puntualizó Nicola Porcella.