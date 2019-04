Nicola Porcella afirma que Romina Lozano es una chica espectacular y que están conociéndose | FOTOS

Nicola Porcella afirmó que el tema de Claudia Meza está cerrado para él y que las declaraciones que dio en ‘El valor de la verdad’, donde dijo que la ‘ofreció’ a su amigo Faruk Guillén, no son ciertas, por eso está tranquilo y feliz al lado de Romina Lozano.



“Ya no voy a hablar más (de Claudia), ese tema para mí está cerrado. Fui en calidad de testigo a declarar (en Mala) y había 20 chicas más. De verdad, creo que la gente se dio cuenta y sacó sus conclusiones de quién dice la verdad y quién miente. Yo nunca mentí, ese es un tema que espero se arregle por el bien de mis amigos”, dijo Nicola.

Claudia también contó que tuviste intimidad con una chica y que tus amigos te grabaron.



Lo único que te puedo decir es que eso es mentira y le pueden preguntar a cualquiera de la fiesta, eso nunca existió y ella misma se contradice cuando responde.

Las cosas van bien con Romina porque vi el post que le dedicaste en Instagram, además Pablo Heredia dijo que eres un chico buena onda y no necesita drogar a nadie.

Pablo es uno de mis mejores amigos, siempre me apoya, lo quiero mucho y Romina es una chica espectacular, una Miss Perú hermosa, estamos saliendo, conociéndonos, las personas llegan a tu vida en el momento exacto. Ella es linda, me está ayudando un montón, estamos tratando de estar juntos y apoyarnos en todo. No respondemos a lo malo, porque nos conocemos y sabemos cómo somos como personas, yo sé cómo es ella. La admiro un montón y eso es lo más bonito, sentir admiración por una persona me hace sentir súper contento y feliz.

DECEPCIONADO



En tanto, André Castañeda indicó que se siente decepcionado de Claudia Meza, luego que señalara que la utilizó.



“Le pregunté por qué dijo eso y me pidió disculpas. Me comentó que, en algún momento, lo sintió porque al principio estaba con ella y luego no. Sentí un poco de decepción, porque en ningún momento la empujé para que realice alguna denuncia, yo solo le brindé un apoyo desinteresado”, mencionó. (Carla Chévez/Liz Gamarra)