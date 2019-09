Nicola Porcella agradece a Macarena Vélez por cuadrar a su propia abogada, quien lo involucró en su denuncia | FOTOS

Macarena Vélez 'cuadró' a su abogada, Katty Cachay, luego que brindara unas declaraciones que involucraban a Nicola Porcella en su denuncia por violación a la intimidad y tocamientos indebidos contra Adolfo Bazán.

Según la letrada, Nicola Porcella y otros chicos realities estuvieron en la misma discoteca el día que la exguerrera fue grabada por el abogado sin su consentimiento. Tras escuchar estas declaraciones, la rubia envió un mensaje aclarando que su excompañero no tenía nada que ver en su denuncia.

"Él no tiene absolutamente nada que ver con lo sucedido en la discoteca. Yo me encontré con personas y solo fue un hola y chau, pero él no estaba conmigo y no compartimos más que un saludo. No inventen cosas que no son y quieren seguir con un show que no viene al caso", expresó Macarena Vélez.

Ante esto, Nicola Porcella decidió usar sus redes sociales para agradecer el apoyo y lamentó que algunos 'profesionales del derecho' solo busquen 'notoriedad'.

"Macarena, muchísimas gracias por hacer que prevalezca la verdad sobre la desenfrenada búsqueda de notoriedad que mueve a ciertos 'profesionales' del derecho", expresó Nicola Porcella.

"Creo que tu desmentido pone en evidencia que algunas personas, cuando tienen una cámara al frente son capaces de destruir su propia reputación tratando de destruir la de otra persona. Gracias, Macarena", finalizó el ex participante de Esto Es Guerra.