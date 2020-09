Nicola Porcella confirmó su relación con Ale Campaña, una joven de 22 años con la que mantiene un amorío a distancia ya que él se encuentra en México y ella en Perú. El guerrero se desvivió en elogios pero se puso nervioso por la futura reacción de su novia ya que ella no pertenece al medio.

En entrevista con En boca de todos, Nicola Porcella indicó que su romance con la joven a la que le lleva 10 años está más fuerte que nunca y que se envían regalos a pesar de que se encuentran en países distintos.

“Es hermosa y como persona es increíble. Es un chica distinta es super madura. Me apoya muchísimo en mis decisiones. Me aconseja mucho. Salir conmigo no es fácil y sé que ella la pasa difícil porque estamos lejos”, dijo Nicola Porcella de 32 años.

Nicola Porcella se pone nervioso al presentar a su novia

Luego de su romance mediático con Angie Arizaga, Nicola Porcella mantuvo una relación con la ex Miss Perú Romina Lozano. El modelo se mostró muy ilusionado con esta nueva relación con la jovencita que vive alejada del mundo del espectáculo.

Hace unos días, Nicola Porcella afirmó no ser amigo de su expareja Angie Arizaga y es más, descartó en el futuro tener una amistad con la popular ‘Negrita’ de Esto es Guerra. Desde México el ‘Capitán Histórico de las Cobras’ brindó una entrevista para un conocido diario local, en la que dio estas y otras declaraciones.

“Me imagino que no se le ocurrió otro apellido en ese momento. Es parte del juego del programa”, opinó Nicola Porcella al diario El Popular, quien además descartó la posibilidad de tener una amistad con Arizaga.