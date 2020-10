Nicola Porcella aseguró que tiene una bonita relación con Alejandra Campaña, con quien inició una relación antes de viajar a México y participar en ‘Guerreros 2020’.

“Gracias a Dios tenemos una bonita relación y nos va súper bien. Tenemos cuatro meses y un poquito más juntos”, sostuvo el modelo.

Te vemos enfocado en tu trabajo y alejado de los escándalos, ¿'Ale' te hizo sentar cabeza?

No creo que una persona me haga sentar cabeza, simplemente es un conjunto de cosas donde ‘Ale’ también está, me apoya muchísimo, también es mi trabajo, mi hijo y mi familia. Después de haber pasado tanto, uno prioriza las cosas en su vida. Jamás busqué un escándalo, nunca me senté a hablar de alguien, fueron errores que cometí como cualquier persona y no cambio nada de lo que pasó. Estoy feliz, alejado de todo y enfocado en el trabajo.

Los vimos haciendo deporte en redes sociales...

Sí, me sacó a correr.

¿Cómo fue el reencuentro con tu hijo?

Hermosos. Los dos nos abrazamos y se nos cayeron las lágrimas. Lo extrañé mucho, por él me fui y busqué algo mejor. Fue muy difícil estar lejos, pero ya estamos juntos