Nicola Porcella a André Castañeda: "No quiero ninguna rectificación, yo quiero que pague" | VIDEO

Nicola Porcella no quiere disculpas ni rectificaciones. Lo único que quiere es justicia. El exparticipante de Esto Es Guerra dijo durante su paso por el sillón rojo de El Valor de la Verdad, que demandará a André Castañeda, Magaly Medina y ATV por haberlo involucrado en la fiesta de Asia donde Poly Ávila y Claudia Meza fueron drogadas.

El también actor aseguró que ahora todo será tratado con su abogado por la vía legal. Humberto Abanto estará a cargo de la defensa de Nicola Porcella y de los procesos que abrirá a Magaly Medina, André Castañeda, ATV y posiblemente a Claudia Meza.

Tras sus declaraciones con Beto Ortiz, Nicola Porcella dijo que espera que André Castañeda brinde su manifestación sobre el tema, pues lo ve muy dispuesto a acompañar a todos los denunciantes del caso.

"Me imagino que cuando él vaya a declarar, porque él está acompañando a todo el mundo, él responderá. Cuando le toque declarar, hablará (de por qué habla de él) Cuando le llegue mi demanda también dirá por qué dio mi nombre", declaró Nicola Porcella.

Nicola Porcella sobre André en El Valor de la Verdad

El primer participante de El Valor de la Verdad 2019 indicó que ya es muy tarde para rectificaciones o disculpas públicas. Lo único que Nicola Porcella espera de André Castañeda es que pague por mencionarlo presuntamente en un tema que no tiene nada que ver.

"Mi tema va por el ámbito legal. Yo no quiero ninguna rectificación, yo quiero que pague, así de simple. Lo único que quiero es que terminen pagando por mencionarme en algo que yo no tenía nada que ver. Nada más. Que la justicia se haga cargo", indicó Nicola Porcella.

De acuerdo a su manifestación, no puede aceptar unas disculpas porque el daño contra su imagen ya está hecho. Además, para explicarle a su hijo por qué su nombre es mencionado en TV no le serviría una rectificación de André Castañeda.

"El daño ya está hecho. Una disculpa pública no me va a ayudar en nada. No va ayudar en nada al hablarle a mi hijo o a mi mamá. Así como lo dijeron, se va a llegar al fondo de esto. Y los que tengan que pagar, lo van a pagar. No me interesan las disculpas", puntualizó Nicola Porcella.