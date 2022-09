Nicola Porcella sorprendió a sus fanáticos de redes sociales al anunciar que estaría este sábado en ‘Esto es bacán’, el nuevo reality de competencia de Willax Televisión. Sin embargo, algo que llama la atención de la siguiente edición del programa es el reencuentro del capitán histórico con Andrea Arana y Valeria Florez, conductoras de ‘Un día en el mall’ quienes lo criticaron duramente en el pasado.

“Nos vamos a ver las caras porque acuérdense que él se enojó por algunos comentarios que hicimos aquí en el programa, lo reposteó en sus historias así que ahí lo hicimos hablar en vivo y en directo ¿qué es lo que pasó? lo tienen que ver” , dijo Andrea.

Andrea Arana y Valeria Florez se encontraron con Nicola Porcella en ‘Esto es Bacán’ y esté sábado se podrá ver su enfrentamiento por Willax Televisión.

¿QUÉ PASÓ ENTRE NICOLA PORCELLA Y ANDREA ARANA?

Hace unas semanas, Nicola Porcella se mostró indignado porque Andrea Arana dijo que él buscaba que lo lleven a Perú gratis, ya que en ese momento radicaba en México. “Hace tiempo no responde, pero explíquenle a la “conductora” que dije que iría de invitado para ayudar al caso social y que no necesito que nadie me pague un pasaje, me va muy bien por acá. Moraleja, nunca más hablar de algo de ahí”, escribió el chico reality adjuntando un pantallazo del programa de Willax TV.

La conductora de ‘Un día en el mall’ no se quedó callada y le contestó con todo a Nicola. “ Yo también me quedé sorprendida y dije : “ El Nicola me ha publicado en sus historias” (…) Nosotros le aclaramos a la gente que ninguno de nosotros, de los participantes, cobra algo, es una bromita, tú y yo, ja. No sé por qué me pones conductora entre comillas, yo te he entrevistado hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos alguna vez en el escenario”, dijo.

Además, Andrea Arana remarcó que ella nunca lo minimizó y espera que puedan conversar de ello en Esto es Bacán. “No entendí, yo conduzco mi programa hace mucho tiempo, eso de tratar de minimizarme tampoco , yo no te he minimizado en ningún momento. No importa, es más lo conversamos en vivo en Esto es Bacán”, manifestó.

