Nicola Porcella: ¡Andrea Llosa se fue con todo y lo calificó de patán! [FOTOS]

La conductora Andrea Llosa calificó a Nicola Porcella, quien participa en el programa juvenil Esto es Guerra, de ‘patán’.



“A veces somos bastante prejuiciosos, pensamos que todos los chicos reality solo saben de tuercas, armar vasitos, algunos que son medio agresivos, que las historias no siempre son reales porque a veces se arman, también los tildan de patanes aunque algunos lo son, uno de ellos, para mí, es Nicolla Porcella, siempre lo he dicho”, dijo Andrea Llosa.



Por otro lado, resaltó el esfuerzo de Diana Sánchez. “Diana me parece una chica extraordinaria, enfocada siempre en crecer”, afirmó Andrea Llosa.