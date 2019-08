Beto Ortiz: "Condenan, satanizan y linchan a Nicola Porcella por unas imágenes sin escuchar sus argumentos"

Beto Ortiz reveló que Nicola Porcella estuvo nervioso y que en varias oportunidades, se quebró al hablar de Angie Arizaga en El Valor de la Verdad.



En la promoción del programa se ve a un Nicola nervioso...

Sí, estuvo nervioso y tenso. No fue fácil convencerlo, porque para él hablar de Angie sigue siendo muy difícil, es un tema que no ha procesado ni superado. En varias oportunidades sus ojos se llenaron de lágrimas al hablar de ella.



Ellos se separaron y fueron a terapia...

Así es, pero lo que ellos tienen es una codependencia que no es sana, su caso es clínico.



¿Reconoce que no debe beber porque es borderline?

Sí, y lo que pasó fue exacerbado por el licor, tuvo una reacción tardía de celos sin tener en cuenta que ya había pasado un año (desde que estaban separados). Todos lo condenan, satanizan y linchan por unas imágenes sin escuchar sus argumentos. La gente dice una cosa y hace otra, porque al final lo ven. Van a decir que defiendo a un matón, pero estoy curtido.



¿Cuando dices lo ‘satanizan’ es por Magaly?

Bueno, ahí entramos a un territorio ‘comanche’. Trabajé por dos años en ATV y si algo me enseñó la vida, es no morder la mano de quien me dio de comer y hablar de ella es hablar del canal, guardo gratitud por la gente de ATV.



SE IRÁ DE VACACIONES

Nicola Porcella dijo que carga con el peso de llamarse ‘Nicola’ porque critican todo lo que hace y nunca ven lo bueno.



“Es un peso llamarme Nicola, porque todo lo que hago está mal, nunca ven lo bueno. Nunca agredí a Angie, pero la gente lo toma distinto...”, precisó en ‘Mujeres al mando’.



En otro momento, detalló que su relación con Angie Arizaga es muy buena.



“Tenemos una relación cordial. Ella no tiene razón para denunciarme, es falso que busque controlarla”, agregó.

Por otro lado, señaló que dejó ‘Esto es guerra’ de mutuo acuerdo.



“Este año fue duro para mí, primero por la fiesta, por estar en el lugar y momento incorrectos, y ahora con la mala interpretación de unas imágenes. Me tomaré unas vacaciones para volver a ser el de antes”, finalizó.

Nicola Porcella en El Valor de la Verdad por segunda vez (Fuente: Latina)