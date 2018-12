Nicola Porcella sobre Angie Arizaga: "El cariño y respeto siempre van a permanecer"

Nicola Porcella reiteró que siente un gran cariño y respeto por Angie Arizaga, quien se mostró muy preocupada cuando sufrió una lesión en el hombro. Incluso la ‘Negrita’ lo acompañó y conversó con él antes de que abordara la ambulancia.



Además, comentó que Angie Arizaga siempre tendrá su apoyo, ya que tuvo que ser internada en una clínica local y se perdió la final de ‘Esto es guerra’.



Angie Arizaga te dio su respaldo cuando te lesionaste.

Sí, igual ella sabe que la voy a apoyar siempre. Angie es una persona que ha estado conmigo mucho tiempo y el cariño y respeto siempre van a permanecer.



Hizo falta en el equipo...

Por lo que me dijeron, está mal, internada en la clínica.



De otro lado, comentó que la lesión en el hombro es de cuidado.



“Se me salió (el hombro), lo acomodaron en la clínica, pero igual me está doliendo. Además, cuando compites el subconsciente te hace aguantar un poco, hago todo con más cuidado para no volver a lesionarme”, indicó Nicola Porcella.

​

“Yo estoy con descanso médico no sé por cuánto tiempo, pero igual jugué la final porque es superimportante para mí”, añadió.



¿Y cuándo te vas de vacaciones?

No lo sé. Primero quería terminar bien ‘Esto es guerra’ y mañana mismo me compro el pasaje.



Por último, el capitán de los ‘guerreros’ dijo que María Pía Copello es irreemplazable.



“Me dio pena (que se vaya)... no creo que haya una conductora que la pueda reemplazar ahorita. A pesar de los roces que hemos tenido, porque es ‘retadora’ y ‘leona’, es una excelente conductora, una excelente mamá y persona. Es superdivertida, es como una mamá para nosotros, aunque parezca nuestra hermana”, finalizó.