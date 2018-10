Nicola Porcella sobre Angie Arizaga: "Después de tantos años, lo que más necesito es tiempo para los amigos"

Nicola Porcella dijo que con Angie Arizaga ya no hay marcha atrás y que tienen cero comunicación.



“Para mí, el tema de Angie es un capítulo cerrado. No la sigo hace un montón (en redes), pero le deseo lo mejor del mundo. No hablo de ella, tampoco tengo amistad, soy sincero, mejor mantenerse alejados. No tengo heridas que curar, simplemente, después de tantos años, lo que más necesito es tiempo para los amigos, la paso bien con mi familia, con mi hijo. Estoy feliz”, afirmó Nicola Porcella.



Por otro lado, descartó que haya presentado a Leslie Shaw como su novia a su madre.



“No se la presenté a mi mamá, pero me ha dicho que le parece una chica trabajadora, guapa, así que no tendría nada de malo que lo haga. Ese día (de la cena que preparó en su casa) no estuvo. De verdad, estoy solo y lo que especulen no importa”, indicó.



Luego, reiteró que la cantante es solo su amiga.



“Leslie es la artista mujer con más proyección en el país, de eso no tengo duda, y me da gusto. Creo que como pareja debe ser espectacular y si se diera (una relación entre ellos) sería bonito, pero está enfocada en lo suyo y yo en lo mío. Le agradezco mucho porque cuando terminé mi relación comencé a hablar con ella y me ayudó bastante, pues no es fácil romper con un vínculo de tantos años, ahora me siento feliz y contento. La estoy pasando superbién”, dijo Nicola Porcella.



En otro momento, el capitán de las ‘cobras’ resaltó el físico de la ‘colorada’.



“Ella se ‘jamonea’ y se tira flores sola. Sí, tiene unas piernazas porque que entrena todo el día. La gringa está rica y de eso no queda la menor duda”, comentó.



Nicola Porcella también contó que está armando su equipo de fútbol para jugar con el de Jefferson Farfán y el perdedor tendrá que dar un desayuno a un albergue.