APROVECHA QUE ESTÁ LEJOS. Nicola Porcella fue consultado sobre su situación sentimental, el chico reality terminó contando una versión bastante distinta a la que conocemos en Lima.

En el video que publicó Rodrigo González en su cuenta de Instagram se observa que Nicola Porcella es cuestionado por sus relaciones sentimentales. “La gente pregunta si tienes novia”, menciona una joven que aparece junto al chico reality en la tranmisión en vivo que realizaron para Instagram.

Al respecto, Nicola Porcella responde que desde hace dos años no mantiene ninguna relación sentimental y que a él “lo dejaron por otro”.

“Me abandonaron, me dejaron por otro, tiempo pasado, no sabes cómo me repuse”, comenta Nicola Porcella en el vivo de Instagram.

Lo curioso de la entrevista es que Nicola Porcella mantuvo una relación Romina Lozano en 2019, el año pasado nomas. Entonces, la persona a la que se referiría es Angie Arizaga, es por esta razón que Rodrigo González pregunta si la integrante de Esto es Guerra tendrá algo que responder.

Como se recuerda, Nicola Porcella fue separado de Esto es Guerra por las denuncias de maltrato en su contra. En agosto del 2019, el programa de Magaly Medina emitió un reportaje donde se observa al chico reality mentándole la madre a Arizaga. En 2015, un amigo de Angie Arizaga mostró audios y chats donde la modelo revela el infierno que vivía al lado del chico reality.

Nicola Porcella aprovecha que está en México para pintarse como si fuera una víctima (TROME)

