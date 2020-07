ASÍ NO. Nicola Porcella se desespera por limpiar su imagen en México y continúa su campaña para pintarse como la víctima de la relación que sostuvo con Angie Arizaga, a quien en más de una ocasión sometió a maltratos.

En el colmo de la frescura, Nicola Porcella publicó un video en su Instagram donde aparece entonando una canción junto a Miguel Arce, se trata del archiconocido reggeaton Tusa de las cantantes Karol G y Nicky Minaj.

En la parte en la que las cantantes mencionan que “un hombre le pago mal”, Nicola Porcella esfuerza la letra y se señala como si a él le hubieran “pagado mal”. Este video no es una “inocente indirecta”, por el contrario, se trata de una campaña sostenida por el chico reality para limpiar su imagen y quedar como la víctima.

El rumor lo empezó el 10 de julio durante una entrevista a un programa de espectáculos mexicano. “Que me hayan sido infiel. Noooo, va a salir esto es Perú y no, porque ella es conocida, también (risas). Me enteré después porque me terminó, y yo dije: ‘que raro’, algo raro hay, regresó de un viaje, me terminó y ahí me enteré”, dijo Nicola Porcella en aquella ocasión.

Nicola Porcella vuelve a sugerir que Angie Arizaga le fue infiel para hacerse conocido en México

