Nicola Porcella le desea lo mejor a Angie Arizaga y Jota Benz: “Que le vaya bien a ella y a su pareja”

Nicola Porcella aseguró que le desea lo mejor a Angie Arizaga y a Jota Benz, luego de que confirmaran que son ‘salientes exclusivos’ y se especule que la ‘Negrita’ estaría en la ‘dulce espera’.

Nicola, ayer estuviste en ‘Mujeres al mando’ y le deseaste lo mejor a tu ex sobre los rumores de un posible embarazo. Además, elogiaste a Angie Arizaga, que es una buena mujer…

No hablo mucho de ese tema, pero obviamente le deseo lo mejor del mundo y que le vaya bien a ella y a su pareja, siempre le desearé lo mejor a todos, no solo a ella.

Tú ya estás en otra etapa de tu vida…

Estoy enfocado en lo mío y simplemente deseo a todo el mundo que le vaya bien en sus proyectos, en su vida, y yo en lo mío, contento.

¿Y cómo va tu relación con Ale Campaña?

Superbién, el 20 de enero cumplimos siete meses de relación. Estamos muy contentos, ayer (martes) estuvo en el cumpleaños de mi hijo y se llevó muy bien con la familia de la mamá de mi hijo, con mi familia, con mi hermano. Estamos felices.

Por cierto, tu presencia en Latina ha generado que se especule que regresarías nuevamente al canal…

Todavía no tengo nada cerrado, estoy escuchando varias propuestas y veré lo que más me conviene. Gracias a Dios estoy comenzando bien el año con muchas propuestas y eso me alegra mucho, pero hay cositas que tengo que afinarlas y decidir si me quedo acá o me voy a México. Estoy viendo también lo de la escuela de actuación en México, estoy con mis horas de vuelo, he comenzado a trabajar con una productora, hay varias cositas.

(D. Bautista)