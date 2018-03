¿Nicola Porcella está preparado para casarse con Angie Arizaga? [VIDEO y FOTOS]

Nicola Porcella confesó que Angie Arizaga es la mujer de su vida y ya está listo para casarse. “Justo el otro día le decía a Angie ¿en qué momento me enamoré? Ahora sí quiero casarme, es la mujer con la que deseo pasar el resto de mi vida”, dijo el ‘guerrero’.



“Creo que (la boda) sería algo más privado, no me gusta eso de estar en televisión. Quiero casarme en la playa, pero voy a hacer lo que Angie Arizaga me pida porque es su día”, agregó Nicola Porcella.



Por último, comentó que ya han hablado de aumentar la familia y les gustaría tener un varoncito. “Mujercita, no... No sé, soy muy celoso”, dijo Nicola Porcella.

