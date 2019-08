El mensaje de Rebeca Escribens sobre el empoderamiento de la mujer tras el caso de Nicola Porcella y Angie Arizaga

Aunque Rebeca Escribens evitó hablar sobre Nicola Porcella y Angie Arizaga en su programa de América Espectáculos, sí utilizó su cuenta de Instagram para referirse al tema indirectamente, sobre todo, escribiendo sobre la violencia contra la mujer.



"Me importa un bledo la vida de los demás, sin embargo sé que estás esperando que yo me pronuncie al respecto...", escribió Rebeca Escribens sin referirse a Nicola Porcella y Angie Arizaga, aunque sus seguidores en Instagram mencionaron que habría sido por la agresión del ahora ex 'guerrero' contra la 'negrita'.



Rebeca Escribens posteó un video en Instagram cantando 'Ella' de la artista Bebé, un himno que realza el empoderamiento de las mujeres en este siglo 21.



"El machismo, la violencia y la falta de respeto para con nosotras, seguirá existiendo en tanto una mujer lo permita", sostuvo Rebeca Escribens que fue interpretado por sus seguidores en Instagram por la violencia contra la mujer que sufrió Angie Arizaga de parte de Nicola Porcella.



"Yo me pongo recontra loca cuando veo a un hombre agredir a una mujer y que esta no se haga respetar", concluyó Rebeca Escribens en su cuenta de Instagram.



Rebeca Escribens mandó un mensaje de la violencia contra la mujer. (Captura: Instagram) Rebeca Escribens mandó un mensaje de la violencia contra la mujer. (Captura: Instagram)

NICOLA PORCELLA QUEDÓ FUERA DE EEG

Nicola Porcella dejó de pertenecer a 'Esto es Guerra' por ‘no mantener una imagen correcta’ luego que el programa ‘Magaly TeVe, la firme’ difundiera un video donde el guerrero se dirige a su expareja , Angie Arizaga, con palabras altisonantes.



"'Esto es Guerra' es un espacio de entretenimiento familiar que llega con éxito a millones de personas diariamente. Toda persona que no mantenga una imagen pública correcta no podrá trabajar con nosotros. Visto el video del lunes están fuera del programa Nicola y Macarena (Vélez)”, señaló la productora del programa, Mariana Ramírez del Villar.



La decisión de la salida de Nicola Porcella se dio unas horas antes de la emisión del segundo video protagonizado por el 'guerrero' dentro de la discoteca. En las nuevas imágenes que mostró el programa de Magaly Medina, el chico reality le reclama a Angie Arizaga por algo a gritos, tanto que un amigo tuvo que detenerlo pues casi 'pecha' a su ex.