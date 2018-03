Nicola Porcella segura que se casará con Angie Arizaga pero Rebeca Escribens le dice bruto [VIDEO]

¡Que fuerte! Nicola Porcella sigue alimentando los rumores de matrimonio y asegura que el momento de oficializar su larga relación con Angie Arizaga está más cerca que nunca. Sin embargo, un comentario de Rebeca Escribens puede dejarlo mal parado.

Nicola Porcella comentó emocionado que sí tenía dentro de sus planes el casarse con su novia Angie Arizaga. Además, el guerrero aseguró que prefiere tener una boda íntima y privada. De preferencia en la playa.

Sin embargo, Nicola Porcella comentó que está dispuesto a acatar todo lo que decida Angie Arizaga, incluso a transmitir su boda por la televisión, pues "es su día" y él quiere que lo disfrute de la mejor manera.

"Yo quiero casarme en la playa, se lo he dicho a ella también, pero sería algo más privado. No me gusta que esté en la televisión. Yo no pero yo voy a hacer lo que Angie quiera porque es su día", aseguró Nicola Porcella.

"El matrimonio es para la mujer. Es el día de ella. Es el día que ha esperado desde niña, así que yo voy a hacer lo que ella quiera", dijo Nicola Porcella. Este comentario generó que Rebeca Escribens le diga 'bruto'. ¿Por qué?

"Como vas a decir que es solo su día. Es el día de ambos. El casamiento supuestamente es el día de la pareja. O sea, ¿no lo vas a disfrutar? ¿No vas a soñar con ese día también? O te vas a poner un par de zapatillas y un gorro en la cabeza", le respondió Rebeca Escribens al comentario de Nicola Porcella.

