"Nicola Porcella y Angie Arizaga juntos van a terminar muy mal", dice Jazmín Pinedo

Jazmín Pinedo , conductora de 'Mujeres Al Mando' y amiga de Nicola Porcella y Angie Arizaga, decidió enviarles a ambos un extenso mensaje tras la difusión de las imágenes que protagonizaron en una discoteca el último fin de semana.

La 'chinita' se mostró bastante afectada al momento de hablar del tema, pues como se sabe, los dos chicos reality son amigos muy cercanos desde hace años. Por eso, lamentó que nuevamente estén haciéndose daño de esa manera.

Sin embargo, dejó en claro que el comportamiento de Nicola Porcella no tiene justificación y que no creyó en los comunicados ni en las explicaciones que ambos dieron a los medios de prensa.

"Ninguna mujer merece ser tratada de esa manera. Ni de parte de un hombre, ni de parte de nadie (...) Tú ya no tienes 15 años y eres una persona adulta. Te vas a tener que ser responsable de tus actos. Has tenido un montón de oportunidades para mejorar algunos tipos de comportamiento con los que muchas personas, sobretodo las que te quieren, no están de acuerdo", declaró Jazmín Pinedo.

La conductora aceptó que para ella hablar de este tema es complicado, porque es muy difícil comentar sobre personas que ella estima, pero reconoció que en varias ocasiones había hablado con ambos para que busquen ayuda.

"Para mí, hablar de este tema es sumamente difícil porque involucra fastidio, rabia y la verdad me duele en el alma ver a dos personas que conozco, tratarse de esa manera. Sobretodo por la cantidad de ayuda que hemos tratado de darles", explicó.

Jazmín Pinedo habla tras la difusión de los videos de Nicola Porcella y Angie Arizaga (Fuente: Mujeres al Mando)

Jazmín Pinedo también consideró que sus amigos, juntos, son muy tóxicos y se hacen mucho daño y lamenta que se hayan acercado nuevamente después de ponerle punto final a su relación hace meses. Además, se refirió a la familia de Nicola Porcella.

"Como personas individuales tienen muchas cosas bonitas, pero como pareja, sacan lo peor del otro. Esta es mi opinión y espero que la tomen de la mejor manera y cuando digo esto me refiero a la familia de él porque yo los quiero muchísimo, pero tampoco puedo ser ajena a este tipo de situaciones. Durante mucho tiempo he tenido conversaciones contigo y nunca escuchas a las personas correctas, así que ahora hazte cargo", finalizó.

Como última recomendación a sus amigos, la 'chinita' espera que ambos puedan recibir la ayuda que necesitan para poder mejorar por su bien y les aconseja que cada uno siga por su lado.

"Yo he conversado con cada uno de ellos mil y juntos mil veces más y lo único que puedo decir es que espero que cada uno pueda mejorar lo que tenga que mejorar por su lado porque juntos, juntos, van a terminar muy mal", finalizó.