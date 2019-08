Usuario de redes sociales asegura que estuvo en discoteca y vio escena entre Nicola y Angie: "El pata estaba como loco"

¡Salen nuevos testimonios! La polémica por la supuesta pelea entre Nicola Porcella y Angie Arizaga continúa. Y es que un usuario de las redes sociales aseguró que estuvo presente en la discoteca donde fueron captados ambos chicos reality.



Todo empezó cuando Ernesto Jimenez utilizó sus redes para lamentar la situación que viene atravesando la expareja. "Por el amor de Dios! No puedo creer el nivel de ignorancia con el que se quiere defender el tema. Cuánta toxicidad en una sola situación. Lo peor es que mañana todo va ser tapado COMO SEA por cuanto programa pueda tratar de hacerlo", escribió.



De inmediato, un usuario identificado como @neyra_diego aseguró que estuvo en la discoteca de Miraflores donde Nicola Porcella fue captado supuestamente agrediendo verbalmente a Angie Arizaga.

"Yo estuve en esa disco y el pata estaba como loco. Todos los que vimos sabemos que los gritos e insultos eran para ella, los dos salieron solos y desde que estaban adentro él estaba sí. La chica debe tener problemas de autoestima", denunció.

El comentario fue difundido por el programa de Magaly Medina la noche de este martes, edición en la que se reveló el segundo video de la supuesta agresión , donde se ve a Nicola Porcella increparle a Angie Arizaga mientras un amigo lo detiene.

Sobre la difusión de las imágenes, el chico reality se pronunció en el programa de Carlos Cacho y aseguró que no estaba discutiendo con Angie Arizaga, sino únicamente le 'habló fuerte'.

"Cuando yo me encuentro con ella (Angie) en la discoteca, en ningún momento hemos peleado. Simplemente van a salir unas imágenes que yo le estoy hablando fuerte pero es porque ella me contó algo de un chico con el que había salido que había hablado mal de mí. Yo no le increpaba a ella, le decía que lo llame", dijo Nicola Porcella en un enlace telefónico con el programa 'Yo Carlos'.