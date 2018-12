La broma no le gustó nada y lo dejó bastante claro. Nicola Porcella se molestó luego de enterarse que Angie Arizaga había dicho en el programa 'En Boca de Todos' que había 'tirado' el anillo de compromiso que él le había dado.

Nicola Porcella dijo que no le parecía esa actitud de Angie Arizaga pues la relación que ambos tuvieron no fue solo larga sino que había sido real. Ante esto, el también actor dejó en claro que la 'Negrita' no es ni será nunca más parte de su vida.

"Ya es cosa de ella porque yo, personalmente, no haría eso con un regalo de una ex pareja mía. Bueno, lo único que le deseo es que llegue a encontrar la felicidad que no pudo encontrar conmigo", declaró Nicola Porcella bastante fastidiado.

Ante esta situación, Angie Arizaga salió al frente para dejar en claro que lo que dijo en el programa 'En Boca de Todos' solo fue una broma y que, si no se entendió, lo aclaraba para evitar malos entendidos.

"Solamente fue una broma. Es un recuerdo ¿cómo voy a hacer eso? Simplemente es una broma y creo que lo tomaron a mal, pero nada. Ya está dicho. La relación que tuve la guardo con mucho cariño y si hice una broma, discúlpame, pero la verdad no le veo nada grave. No era para tanto", declaró Angie Arizaga.

Sin embargo, para todos quedó la duda de lo que hizo la guerrera con el anillo de compromiso que le dio Nicola Porcella. A pesar de la insistencia de la reportera de América Espectáculos, Angie Arizaga no quiso decir nada.