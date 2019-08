Nicola Porcella no aparece en 'Esto es Guerra' tras difusión de nuevas imágenes donde le grita a Angie Arizaga

¡No se apareció! Tras la avalancha de críticas que recibió Nicola Porcella por la difusión de dos videos donde se le ve agredir supuestamente a su expareja Angie Arizaga , el guerrero no se dejó ver en la noche de este martes en 'Esto es Guerra'.

La banda de capitán, que recientemente le fue devuelta a Nicola tras regresar al programa luego del escándalo de la fiesta de Asia, le fue cedida a Patricio Parodi. ¿El 'Guerrero Histórico' fue suspendido del programa?.



Cabe indicar que Magaly Medina difundió dos videos donde se observa a Nicola Porcella supuestamente agrediendo verbalmente a su expareja Angie Arizaga. En el primer registró el guerrero apura a la chica reality y se le escucha decir palabras soeces.

En el segundo video se le ve increpar agresivamente a su ex en plena discoteca mientras un amigo lo retiene, momentos antes de lo captado en el primer video. En declaraciones a 'Yo Carlos', aseguró que Angie le contó que un chico con el que salía había hablado de él, por lo que le 'habló fuerte'.

"Cuando yo me encuentro con ella (Angie) en la discoteca, en ningún momento hemos peleado. Simplemente van a salir unas imágenes que yo le estoy hablando fuerte pero es porque ella me contó algo de un chico con el que había salido que había hablado mal de mí. Yo no le increpaba a ella, le decía que lo llame", dijo Nicola Porcella en un enlace telefónico con el programa 'Yo Carlos'.