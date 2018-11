Nicola Porcella 'apenado' por ampay de Angie Arizaga con primo de Yaco Eskenazi | FOTOS

Tras la difusión de las imágenes que muestran a Angie Arizaga besando al primo de Yaco Eskenazi, muchos han comentado lo que viene sucediendo en la vida amorosa de la guerrera. El ‘Zorro Zupe’ contó que su amigo Nicola Porcella, expareja de la modelo, lamenta lo que está pasando con ella.

Zorro, ¿qué te ha comentado Nicola sobre el ‘ampay’?

Lamenta que Angie se vea envuelta en algo así, porque no le suma y ahora ella es la tercera (en una relación). No creo que sea víctima de nada. Nicola está en otra, al igual que ella.



¿Crees que Angie se dejó ver públicamente para sacar celos a Nicola?

Ella quiso hacer todo lo que pasó, pero no midió las consecuencias. No es ninguna tonta.

Nuevas imágenes del ampay de Angie Arizaga. (Video: Latina)

ANGIE ESTÁ TRANQUILA

En tanto, Angie Arizaga habló por primera vez tras el ampay en el que se le ve besando a un joven, que responde al nombre de Benny Campos, en una conocida discoteca de Barranco. La guerrera no quiso entrar en detalles pero dijo estar 'tranquila'.

"Siempre van a haber comentarios malintencionado. La gente que me conoce sabe como soy. No voy a hablar más. Estoy tranquila. De mi vida privada quiero mantener algo en reservar" , agregó la 'Nregrita'.