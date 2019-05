Nicola Porcella aseguró que Romina Lozano no tendría que molestarse por revelaciones de Paula Manzanal en 'EVDLV' 

Nicola Porcella aseguró que su pareja, la modelo Romina Lozano, confía en él y que no tendrán problemas con lo que Paula Manzanal pueda contar en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’.



“Estoy tranquilo, hace un par de semanas estoy saliendo oficialmente con Romina, estamos supercontentos. Ella sabe todo, yo le cuento todo, todo lo que hago, todo lo que he hecho, así que nada, estamos bien por ese lado”, afirmó Nicola Porcella.



Entonces, ¿Romina no se molestará por lo que pueda contar Paula?

No, para nada, no tengo por qué negarle u ocultar algo que haya hecho antes de estar con ella. Sabe muy bien las fechas, la verdad que estoy muy feliz ahora que estamos saliendo.



¿No temes que Paula hable más de la cuenta?

No, no tengo miedo de nada, Paula es mi amiga.



Le reclamaste porque te puso de puntaje ‘17’ y no ‘20’...

Simplemente fueron bromas que nos estábamos haciendo, nade de malo.



¿Tuvieron una relación o un ‘choque y fuga’?

Esas cosas no puedo responder, es poco caballero.



¿Romina confía en ti?

Confío en Romina al cien por ciento y ella confía en mí. Los dos estamos ilusionados, contentos, no pensamos que esto (nuestra relación) se iba a dar así.



El vidente Reinaldo Dos Santos deslizó que Romina sería tu futura esposa...

No creo en esas cosas (predicciones), creo en Dios y en lo que me depare más adelante. Ahora ha puesto a una chica espectacular delante de mí y estoy feliz con eso.



De otro lado, hace poco tuviste un accidente vehicular, ¿cómo estás?

Bien, gracias a Dios solo fueron pérdidas materiales. El choque fue fuerte, pero todo se recupera trabajando, lo importante es que no hubo un herido de gravedad.