RECORDAR ES VOLVER A VIVIR. Rodrigo González compartió un video de Nicola Porcella cuando actuó en la miniserie “Así es la Vida”.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales por la joven que luce Nicola Porcella. En la serie, el ex chico reality interpreta a un estudiante de intercambio que ha llegado de Suecia a la “Residencial Aguilar”.

Rodrigo González “Peluchín” compartió estas imágenes con una descripción que ironizaba sobre el talento para la actuación de Nicola Porcella: “El primer actor demostrando todo su talento al personificar a un estudiante extranjero”.

Como se recuerda, Nicola Porcella volvió a ser el centro de la polémica al afirmar que se está preparando como actor para ser un “galán de televisión”. En una entrevista, el exchico reality señaló que sus seguidores le escriben un montón por redes sociales para felicitarlo por su personaje en la telenovela “Te volveré a encontrar”.

“Es súper bonito que te digan que soy el nuevo galán de telenovelas en Perú, también están Pablo Heredia y George Slebi, pero ellos son extranjeros, así que me siento feliz y es bonito cuando me escriben para decirle que estoy evolucionando. ¿Si me veo como el próximo galán de telenovelas? Claro, sería bonito, me sigo preparando bastante”, señaló al programa de Latina “Todo por amor”.

Sin embargo, lo dicho por Porcella no fue bien recibido para algunos, como Magaly Medina y el expresentador de televisión Rodrigo González. Este último señaló que el actor está “teniendo alucinaciones”, cuestionando su trabajo actoral.

A través de sus stories de Instagram el influencer de farándula compartió las declaraciones de Porcella y cuestionó si era verdad: “¿En serio dijo esto?”. Por lo que instó a sus seguidores a votar por dos opciones “volvió al jagger y ya siéntese joven”.

