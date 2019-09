Nicola Porcella asusta a Magaly Medina con querella por difamación de un millón de soles

Nicola Porcella confirmó que la demanda por difamación contra Magaly Medina sigue su curso y que la periodista deberá presentarse este 17 de setiembre al 11 Juzgado Penal de Reos Libres para rendir su manifestación.

La querella que Porcella le inició a Magaly fue porque -según la denuncia- la periodista tuvo ‘expresiones ofensivas’ contra él tras difundir un informe sobre la llamada ‘Fiesta del terror’.

“Sí, es cierto, la señora Medina ha sido citada para dar su declaración y estamos esperando que vaya (Magaly no habría asistido a la primera citación)”, dijo Nicola.



¿Solicitaste una reparación civil?

Claro, pero los detalles de esta diligencia los tiene mi abogado, él está al tanto de todo.

Cambiando de tema, no viajaste a Estados Unidos...

No, por lo del huracán ‘Dorian’, así que ya me quedo en Lima. Estoy yendo a mis terapias, entrenando y trabajando duro porque cuando una puerta se cierra, otras se abren.

En tanto, el abogado Humberto Abanto dijo que la reparación civil que han solicitado es de un millón de soles.

“La citación es para el 17 de este mes y se ha pedido una reparación civil de un millón de soles. Ya Nicola dio sus declaraciones y se espera que la señora declare”, precisó.

Por otro lado, Jazmín Pinedo se mostró incómoda con la abogada de Macarena Vélez, por mencionar a Nicola Porcella en la denuncia contra Adolfo Bazán.



“En esa discoteca hubo más de 20 personas de la farándula. Había un box de Emilio Jaime, un box mío, porque era mi cumpleaños. Siento un pequeño tufillo de hacer un show mediático cuando hay un hecho específico. A mí parecer, lo que está haciendo la abogada es irse por las ramas”, sostuvo la ‘Chinita’ en ‘Mujeres al mando’.