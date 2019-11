Nicola Porcella: Bailarina que pasó la noche con él asegura que exchico reality es solo su amigo | FOTOS

La bailarina de ‘El reventonazo de la Chola’, Mercedes Calderón, negó ser la nueva ‘saliente’ de Nicola Porcella, tras animar juntos un show en Barranca e irse al departamento del exguerrero.



“No somos salientes, solo amigos, ese día trabajamos en un evento y eso es todo. Me parece lindo, pero estoy soltera y no busco novio”, dijo Mercedes Calderón.

En tanto, el ‘Zorro Zupe’ comentó que Nicola Porcella no le ha presentando a Mercedes. “Hablé con él y ni me la nombró. Cuando está con alguien en serio me la presenta... las otras chicas, que entran y salen (de su departamento), no sé si son sus amigas o salientes”, dijo.

AMPAY



El último fin de semana, Nicola Porcella fue contratado para presentarse en una discoteca de Barranca, donde estuvo con dos modelos en el escenario. Una de ellas era Mercedes Calderón, bailarina de 'El Reventonazo de la Chola', según las cámaras del programa de Magaly Medina.



En el escenario, Calderón le bailó a Nicola Porcella mientras era aplaudido por el público. Incluso, el ex participante de 'Esto es Guerra' llamó con confianza "Meche" a la integrante de 'El Reventonazo de la Chola'. "Yo soy soltero, yo estoy para elegir lo que sea", dijo Nicola Porcella en su presentación.



Posteriormente, el ex integrante del reality de América Televisión llevó a todos a la azotea de su departamento, la cual fue bautizada como la 'cabañita' por Magaly Medina y la bailarina se quedó hasta el día siguiente.