A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo González compartió un video en el que Nicola Porcella aparece contando que se ‘chapa’ con el Zorro Zupe cuando beben licor, luego de que el exguerrero negara dichas afirmaciones y dijera que solo se trata de una broma.

Hace unos días, el Zorro Zupe estuvo junto a Fiorella Alzamora respondiendo preguntas de sus seguidores. La modelo le hacía llegar las preguntas que le hacían sus fans y la ex figura televisiva respondía estas dudas, entre ellas, una sobre si él y Nicola Porcella se habían besado.

Al principio, el Zorro Zupe se mostró reacio al responder la pregunta, sin embargo, terminó revelando que Nicola Porcella lo “chapa” cuando está ebrio. “No es mi culpa, él me chapa”, dijo Ricardo Zuñiga. Fiorella Alzamora no se mostró sorprendida y acotó “a quién no ha besado, Nicola”.

Luego de esto, Nicola Porcella salió a negar dichas afirmaciones e indicó que todo se trataba de una broma, sin embargo, ahora salen nuevas imágenes que lo ponen en duda.

“Oye, la gente no sabe que tú y yo cuando tomamos nos chapamos, ¿no?”, dice el exchico reality en el video que fue grabado en una discoteca y que generó gran revuelo entre los asistentes.

Nicola Porcella y su confesión con El Zorro Zupe