¡En buenas manos! Nicola Porcella revela que Brunella Merino le llevó postrecitos a la clínica | VIDEO

Nicola Porcella se encuentra internado en una clínica local después de haber sido diagnosticado con una infección que aún se desconoce cómo contrajo. El guerrero se perdió el viaje a Disney que había planificado con su hijo, la madre del menor y su madre.

Esto tuvo muy triste a Nicola Porcella durante sus primeros días en la clínica. El participante de Esto Es Guerra indicó que, desde que sus amigos se enteraron que estaba internado, empezaron a visitarlo.

Una de las tantas visitas que recibió Nicola Porcella fue la de Brunella Merino. La joven que ha sido relacionada en más de una ocasión con el conductor de 'Estás en Todas' se encontró con la mamá del guerrero y su hijo a la salida de la clínica.

En conversación telefónica con '+ Espectáculos', Nicola Porcella aceptó que Brunella Merino lo había visitado y que se había portado muy bien con él. El conductor manifestó que la joven le hizo un gran favor en su visita.

"Ella me escribió, me preguntó cómo estaba, le dije que estaba en la clínica. Vive por aquí nomás y me preguntó: '¿necesitas algo?' Y yo quería un postrecito", declaró Nicola Porcella.