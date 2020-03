Muy molesto. Nicolla Porcella se pronunció sobre una noticia que afirmaba que el ex chico reality se había pronunciado en contra del Capitán Cueva.

En la noticia decía que Nicola Porcella le pedía al Capitán Cueva que se meta con alguien de su tamaño. “Felicito que se haya separado a este capitán abusivo, me parece que es lo más correcto y sensato que se hizo”, fueron las declaraciones que se le atribuían al conductor de Todo por Amor.

Al respecto, Nicola Porcella utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que la noticia es falsa. “Basta ya de desinformar con cosas así, en vez de leer y darle like deberían denunciar la página, que en estos momentos tan sensibles no es ni gracioso.Vamos a juntarnos, a apoyarnos el uno al otro y no a crear discrepancias que como país no nos ayudan en nada”, escribió el conductor de televisión en Instagram.

Además, Nicola Porcella se mostró molesto cuando le preguntaron si pelearía con el militar. “ Qué tontería. Me atrevería a darle lo que le haga falta por la gran labor que vienen haciendo”, indicó el conductor. De esta manera, la figura televisiva mostró su apoyo al militar que ya fue separado de su cargo.

LO SEPARAN DEL CARGO

El ministerio de Defensa emitió un comunicado que rechaza el actuar del Capitán Cueva. “Las Fuerzas Armadas del Perú rechazan enfáticamente hechos de este naturaleza que no se condicen con entrenamiento, esfuerzo y compromiso del personal militar en el cumplimiento de sus funciones”, menciona el documento.

“Luego de tomar conocimiento de este hecho, el Comando Institucional procedió a separarlo del servicio y dispuso las medidas administrativas y legales que correspondan para este tipo de actos que no forman parte del protocolo de intervención de las Fuerzas Armandas”, se lee en el documento.

Militar cachetea a joven que no respetó toque de queda en Piura

