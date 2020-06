Tras el polémico viaje de Nicola Porcella a México para integrarse a ‘Guerreros 2020′ cuando las fronteras están cerradas debido a la pandemia por el coronavirus, Carlos Galdós ironizó sobre la llegada del chico reality a tierras aztecas.

“Este pata es el que más conoce estos jueguitos. Tiene maestría en enroscar tuerquitas. No es fácil. Una vez he hecho el jueguito de los vasitos, no es fácil. Es tan difícil como ponerle la cola al burro o el juego de las sillas. Son entrenamientos que Nicola Porcella ha tenido. Él tiene inteligencia para hacer eso y lo hace bien”, dijo durante su espacio en Capital.

Carlos Galdós espera que a Nicola Porcella le vaya tan bien como a Laura Bozzo en México para que “no le den ganas de venir nunca más”, agregando que debió irse al “arca de Noé” y no a tierras aztecas.

El conductor de Radio Capital también lanzó una advertencia a los mexicanos sobre la expareja de Angie Arizaga.

“Lo que pasa cuando llega un extranjero, uno cree que todos los del país al que representa son así. No, no somos tan idiotas los peruanos, por si acaso (…) Nicola Porcella tendría que haberse ido en arca de Noé. No, alucina que está bien, que le vaya bien, fuera de bromas. Que le vaya chévere, que le vaya tan bien que no tenga que volver al Perú (…) Se fue uno menos en el Perú”, concluyó Carlos Galdós.

