Nicola Porcella le envía carta notarial a Magaly Medina amenazando con demandarla y ella se burla en vivo | VIDEO

¡Le declara la guerra! Nicola Porcella le envió una carta notarial a Magaly Medina tras ser mencionado en su programa al conocerse que Poly Ávila fue drogada en una fiesta a la que asistió el pasado 26 de enero. La popular 'Urraca' no dudó en leer punto por punto el documento y burlarse de su contenido en su programa en vivo.



El documento enviado por Nicola Porcella indica que "solicito rectificar las afirmaciones inexactas vertidas sobre mi persona en las ediciones de su programa correspondientes a los días 5 y 6 de los corrientes que tienen a presentarme como partícipe del deplorable suceso denunciado por la señorita Paula Ávila"

"Así, dado que nunca ha recogido mi versión, lo que viola el principio de equilibrio informativo, deberá cumplir con subsanar sus inexactitudes", indica la primera parte de la carta notarial enviada a Magaly Medina.



Tras leer esto, la 'Urraca' no dudó en mofarse y dejarle en claro que no se achica ante nadie. "Tu podrás ser un chico muy querido en tu canal, protegido por tu canal, pero acá también se suele defender a su gente... Como se nota que no me conoces, mocoso", dijo Magaly Medina.



Magaly Medina se mostró indignada por situación de Paula Ávila en la 'fiesta del terror'. (Video: Magaly Tv. La firme)

Magaly Medina leyó cada uno de los puntos que le indicaba Nicola Porcella rectificarse y le respondió con todo. " A ver si otro día te informas mejor o tu abogado se informa mejor o ven mi programa minuto a minuto para que me digan en mi cara pelada y me hagan perder mi tiempo para decirles que jamás, en ningún programa mío he dicho que la reunión se hizo en tu casa".



"Te sugiero Nicola Porcella que te informes mejor antes de mandar una carta notarial a una periodista bien informada como yo, porque tengo que decirte que esas palabras no las dije yo. Tendrías que haber visto otro programa y a otra conductora, periodista de este canal decirlo. Yo creo que te has equivocado de destinatario de carta notarial. Esto fue dicho hace unos días en un programa de ATV Noticias y no en mi programa... Esas barrabazadas de mi boca no salieron. Yo no acuso sin tener pruebas", dijo indignada Magaly Medina.

Asimismo, le exigió a Nicola Porcella enmendar la carta notarial o de lo contrario mandaría otra. "No me acuses ni me achaques errores que han tenido otros o la boca floja que han tenido otros, no yo".



En el video podrás conocer el contenido de la carta notarial