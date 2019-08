Choca Mandros confirma salida de Nicola Porcella de América: "Espero que pueda asumir la responsabilidad de sus actos"

Choca Mandros inició el programa 'Estás en todas' leyendo un comunicado de América Tv en el que confirmaba la salida definitiva del canal de Nicola Porcella tras las imágenes que difundió el programa de Magaly Medina, en donde se le ve agrediendo verbalmente a Angie Arizaga dentro y fuera de una discoteca.



El conductor del programa matutino hizo un paréntesis y leyó un comunicado del canal a su audiencia. "Hasta la semana pasada quien era co-conductor ya no va a estar con nosotros. Las imágenes son claras y muestran una realidad que ya no podemos dejar pasar por alto o que merezca otra oportunidad. La dignidad y el respeto están siempre por encima de todas las cosas y en este canal ese respeto empieza por ustedes, nuestra audiencia. Queremos reiterarles que siempre buscamos hacer televisión de la que podemos estar orgullosos, que ustedes puedan compartir con toda su familia, porque para nosotros lo más importante es su familia".

Choca Mandros se pronuncia sobre salida de Nicola Porcella. (Video: América Tv)

Asimismo, y a título personal, Choca Mandros indicó no estar de acuerdo con ninguna de las actitudes que se vieron en el video propalado por 'Magaly Tv: La Firme'. "No estoy de acuerdo, personalmente, con ningún acto de violencia o que induzca a esto. Ni verbal, ni física. Acá somos personas totalmente corrientes que estamos conduciendo un programa y nos dedicamos a esto que es la televisión".



"Creo que ya es tiempo de hacernos responsables de las cosas que hacemos y no. Yo creo en este caso que Nicola no nos va a acompañar más en el programa. Ya se le dio las oportunidades. Le deseo suerte y espero que pueda asumir como grande las responsabilidades de cada uno de los actos", agregó Choca Mandros en clara referencia a la presentación dde Nicola Porcella en 'El Valor de la Verdad' donde se defenderá de las acusaciones de maltratador de mujeres.