Nicola Porcella resentido con trabajos en el Perú y descarta volver: “No estoy de acuerdos con formas y tratos”

¿Decepcionado? Nicola Porcella fue consultado si volvería a trabajar en una telenovela peruana. El exchico reality fue tajante y aseguró que no está en sus planes regresar al Perú.

El exintegrante de Esto es Guerra abrió la cajita de preguntas en Instagram y uno de los usuarios le preguntó. “Si te llamaran para actuar en una novela peruana ¿aceptarías?”.

“Me gustaría decirte que sí, que sí me gustaría volver a trabajar, pero la verdad que no estoy de acuerdo con muchas formas y tratos de allá, así que no, me quedo por aquí”, respondió.

Actualmente, Nicola Porcella se encuentra en México y está apuntando a actuar en producciones mexicanas, ya sea telenovelas o películas.

“Sí, ese es el plan, ese es el plan, eso es para lo que vine, para lo que estoy peleando porque me estoy preparando mucho, ahorita estoy en clases intensivas en Televisa, clases de acento neutro, para cuando llegue la oportunidad darle con todo y cumplir esa meta”, remarcó.