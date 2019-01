Nicola Porcella se amistó con Fabio Agostini: "Ya hablamos y todo está arreglado"

Nicola Porcella afirmó que ya ‘arregló’ las cosas con Fabio Agostini, pese a que el español lo sigue calificando como ‘mal amigo’.

“Ya hablamos del tema, todo está arreglado, son temas pasados. No me he peleado con Fabio. Enfrentamientos hay por la competencia, pero no hay mala onda”, dijo Nicola Porcella.

Por otro lado, el guerrero manifestó que está soltero y divirtiéndose con sus amigos. “Estoy feliz, hace tiempo que no sentía paz ni tranquilidad como ahora. Soy sincero al decir que los primeros meses (cuando terminó con Angie Arizaga) fueron difíciles, pero si ahora me preguntas si quiero regresar al pasado, no hay forma”, afirmó Nicola Porcella.

El conductor también recalcó que le desea lo mejor a la ‘Negrita’.“Yo no siento nada, ni bueno ni malo. Si está con alguien o no que le vaya bien nada más”, precisó Nicola Porcella.