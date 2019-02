Nicola Porcella tiene conversaciones comprometedoras sobre la fiesta en Asia, según el Zorro Zupe | VIDEO

Nicola Porcella se está preparando para dar su descargo. El participante de Esto Es Guerra aparecerá pronto en las pantallas para hablar sobre la fiesta donde fueron presuntamente drogadas Poly Ávila y Claudia Meza, la Miss Perú Trujillo.

En declaraciones de 'Válgame Dios', el mejor amigo de Nicola Porcella, Zorro Zupe, declaró que el ex de Angie Arizaga tiene conversaciones que pronto publicará, pero no puede comentarlas porque eso solo depende del guerrero.

"Yo he estado sino son todos los días, casi todos los días con él e incluso hoy en la mañana. Vengo al canal desde su casa. Y yo he conversado con él y hay cosas que él me ha enseñado, conversaciones. Le creo, pero no puedo dar detalles de las cosas que él tiene ni las cosas que hará", declaró el Zorro Zupe.

Pero eso no es todo. El mejor amigo de Tilsa Lozano aclaró que Nicola Porcella saldrá en los próximos días a dar su descargo y testimonio sobre lo ocurrido en la fiesta. Además, mostrará las conversaciones que tiene.

" Lo que sí les puedo decir es que él me ha dicho que él no ha drogado a nadie ni ha forzado a nadie a tener algo en contra de su voluntad. Eso es lo que él me ha dicho. Lo que sí quiero decirles es que Nicola se está preparando porque en unos pocos días va a salir, va a hacer su descargo y enseñará lo que tenga que enseñar", dijo el Zorro Zupe.