"Nicola Porcella se cree ‘el bravo del barrio’ porque ‘coquetea con todas las chicas’", dice Claudia Serpa

Claudia Serpa comentó que Nicola Porcella , cuando está soltero, es un ‘diablito’ y se cree ‘el bravo del barrio’, porque ‘coquetea con todas las chicas’.

“Con Nicola tenemos una bonita amistad, lo conozco hace muchos años. Hace poco nos encontramos en el gimnasio, caminamos hasta su casa y lo estuve molestando con su naricita”, dijo Serpa, que estará el 26 de setiembre en el concierto de Jesse & Joe junto a Noel Schajris en el Plaza Arena Jockey.

¿No has sido su ‘pañito de lágrimas’?

Ja ja ja. No, nada. De hecho lo felicito porque regresó a la televisión, es un chico que tiene carisma, su gracia.

¿Lo viste cabizbajo ahora que está soltero?

Nicola es un ‘diablito’ cuando está soltero, siempre ha estado relacionado con chicas bellas... es el bravo del barrio.

¿Y qué diabluras está haciendo?

No sé, aunque lo veo más tranquilo, pero coquetea con todas las chicas, quién no coquetea cuando está soltero.



¿Te gustaría que regrese con Romina?

Bueno, si él se siente bien con ella... aunque no creo.





En tanto, Romina Lozano descartó que este ‘en coqueteos’ con Porcella, a quien le guarda mucho ‘cariño y respeto’.

“Si me lo cruzo, lo saludo. No te puedo decir sí (regresaremos), solo el tiempo lo dirá”, sostuvo.