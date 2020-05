Nicola Porcella se siente contento por la buena sintonía de la novela ‘Te volveré a encontrar’, donde interpreta a ‘Nicolás’.

“Estoy feliz con el recibimiento de la gente a la novela, que es número uno en sintonía”, expresó.

Hay muchas críticas por tu papel...

Agradezco los comentarios y debo resaltar que las críticas me ayudaron a crecer en su momento. Siempre voy a cargar con un peso, por haber estado en un reality, pero no me arrepiento porque estuve en el mejor programa de la televisión peruana. Pero son muchos más los que me felicitan y dicen que soy el nuevo galán.

