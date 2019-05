¿Les buscó la bronca o no? Nicola Porcella cuenta la verdad sobre el enfrentamiento con jardineros | VIDEO

Nicola Porcella protagonizó un incidente con unos jardineros del distrito de Miraflores. El exparticipante de Esto Es Guerra fue captado bajando de su vehículo, acercándose al grupo de trabajadores e increpándoles algo de manera brusca.

Según contó Magaly Medina, los jardineros estaban tomando su refrigerio y empezaron a vacilar a Nicola Porcella, recordándole la fiesta del terror en Asia. Esto no le gustó al exchico reality y decidió encararlos.

Los trabajadores municipales indicaron que Nicola Porcella se bajó del carro 'haciéndose el gallito' para 'pecharlos' por simplemente hacerle una broma. "Sabe con quién lo hace, no lo hace con cualquiera pues"

Nicola Porcella se molesta con grupo de trabajadores que lo vacilaron con la 'fiesta del terror'.

Ante esta situación, Nicola Porcella decidió publicar un video en sus redes sociales aclarando lo que ocurrió con los jardineros. Según el exchico reality, él no buscó ni agredirlos ni gritarles, pero se molestó que gritaran cosas inapropiadas frente a su hijo.

"Yo no les grité. Usaron palabras que no debieron y yo estaba con mi hijo al costado y lo único que hice fue bajarme y pedirles que respeten porque había un niño de 7 años a mi costado escuchando. Nada más. No es lo que dijeron ahí (programa Magaly Medina) Todo lo contrario"​, explicó Nicola Porcella.

Nicola Porcella

Recordemos que Nicola Porcella participó en una fiesta en Asia en el verano. En esa reunión, denunciaron que habían drogado a los invitados y luego, la modelo Claudia Meza denunció al dueño de la casa, el empresario Faruk Guillén de violación.

Esto llevó a que Nicola Porcella dé un paso al costado de Esto Es Guerra, se retire de la conducción de Estás en Todas y no participe en las actividades de Pro TV (productora del reality de competencia)

Sin embargo, con el paso de los meses, se especula que Nicola Porcella retomará su carrera en la TV con América Televisión pues tiene pendiente la novela 'Te Volveré a Encontrar', protagonizada por Alondra García Miró.