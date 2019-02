Nicola Porcella: "No pararé hasta que este tedioso episodio se esclarezca" | FOTOS

Nicola Porcella no se queda callado. Después de haberse sentado en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' y luego brindar una entrevista en 'Día D', el exparticipante de Esto Es Guerra quiso agradecer a todas las personas que le han mostrado su apoyo tras la fiesta en Asia donde está presuntamente implicado.

Nicola Porcella aseguró a través de un mensaje en Instagram que no parará hasta que este tema esté solucionado y cerrado. Por eso, creyó necesario que las personas también escuchen su versión de los hechos sobre esa reunión.

En el mensaje, dejó en claro que, como persona mediática, está acostumbrado a recibir las 'balas'. Sin embargo, ante un tema tan delicado, él no es el único que viene siendo lastimado, sino también su familia. Por eso , Nicola Porcella agradeció a quienes escucharon su versión de la historia.

"No hay nada que enseñe más que equivocarse y ser lo suficientemente fuerte para aprender de ello. Muchas gracias por las muestras de apoyo que he recibido en los últimos días, es muy fácil juzgar desde la otra orilla sin conocer todas las versiones y ser señalado solo por ser una persona pública, estoy acostumbrado a ello, sin embargo, creo que es momento de dejar de recibir las balas que no solo me afectan sino a mi familia, por ello, no parare hasta que este tedioso episodio se esclarezca", escribió en Instagram Nicola Porcella.

Nicola Porcella Nicola Porcella

Se sabe que el chico reality no volverá a aparecer en TV tras la suspensión de su contrato con Pro TV. Nicola Porcella aseguró que iniciará los procesos contra André Castañeda, Magaly Medina, ATV y ahora Claudia Meza, a quien demandará por difamación.

Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, aceptó la defensa de Nicola Porcella. El letrado estuvo acompañando en El Valor de la Verdad al chico reality y le pidió no responder una pregunta: ¿Drogaste a Poly Ávila en la fiesta de Asia? Sin embargo, el guerrero lo hizo porque quería dejar las cosas claras. Dijo que NO y el polígrafo reveló que esa era la verdad.