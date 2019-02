Nicola Porcella denunciará a Miss Trujillo por difamación: "Nunca la obligué a tomar"

Después de las declaraciones de laMiss Trujillo Claudia Meza quien dijo que sintió que Nicola Porcella la "llevó" para su amigo Faruk Guillén, el participante de Esto es Guerra anunció que denunciara a la modelo.

"Ahora va a tener que demostrar todo lo que dice (...) Nunca la obligué a tomar", dijo Nicola Porcella en entrevista a Día D sobre las declaraciones de Claudia Meza en el programa de Magaly Medina.



En su defensa, Nicola Porcella mostró como pruebas unos chats que intercambió con Claudia Meza después de la fiesta y que, posteriormente, también se comunicó con ella.



Aunque la Miss Trujillo dijo que prácticamente escapó de la casa de Faruk Guillén, Nicola Porcella sostuvo que Claudia Meza estuvo bailando hasta las 11 de la mañana. "Me crea una gran duda de cual es el fin de todo", agregó la ex pareja de Angie Arizaga.



Según Nicola Porcella, Poly Ávila también "cambió la versión", pues no creía que estuviera llamando a André Castañeda "cuando nos había hablado mal de él".



Para Nicola Porcella, Poly Ávila tan solo estaba "pasada de copas" y la droga que se encontró en el cuerpo de la argentina pudo haber sido "de hace dos días".



La Miss Trujillo Claudia Meza denunció que se había desmayado, pero Nicola Porcella desmintió a la modelo. Agregó que cuando la fiesta terminó le pidieron un taxi a la modelo para que regrese a Lima.



Nicola Porcella indicó que en la casa de Faruk Guillén nunca ha habido "nadie solo en una habitación" porque hay demasiada gente cuando hace fiestas.



Nicola Porcella sostuvo que la Miss Trujillo Claudia Meza busca hacerse conocida "para entrar a un reality".



Cuando el programa fue a buscar el descargo de Claudia Meza, la modelo indicó que prefiere hacer todo vía legal por lo que la ampliación de la denuncia la hará en la Fiscalía.



Nicola Porcella anunció que denunciará a la Miss Trujillo. (Video: Día D)