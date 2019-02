¿Nicola Porcella fue despedido de América Tv? Chico reality aparecerá en Latina donde hablará de 'fiesta del terror'

¡Tremenda bomba! Beto Ortiz anunció hoy que Nicola Porcella será su invitado de estreno de 'El Valor de la Verdad' , lo que indicaría que el histórico capitán de 'Esto es Guerra' ya no pertenecería a América Tv, cuyos directivos habrían optado por desterrarlo del canal ante el escándalo de la 'fiesta del terror' donde Poly Ávila y otras modelos terminaron drogadas luego de ingerir una bebida de una botella, aparentemente, manipulada.



Como se sabe, Nicola Porcella se vio involucrado en este escándalo luego que se mostraran historias en Instagram donde aparece bailando junto a Alexandra Méndez 'La Chama' y Poly Ávila.

Imágenes de 'Válgame Dios' pudo mostrar a Nicola Porcella muy preocupado tras conocer que Poly Ávila iba a revelar que era ella la que fue drogada en la fiesta y dio detalles de lo que realmente ocurrió en lo que iba a ser un fin de semana de fiesta en el sur.

SUSPENDIDO DE 'ESTO ES GUERRA'



La producción de 'Esto es Guerra' suspendió a Nicola Porcella , pero no por el escándalo de la fiesta del terror, sino porque había hecho trampa en uno de los juegos. Así, el chico reality dejó la banda de capitán histórico.



Hasta el momento, América Tv no ha emitido ningún comunicado que indique que no estará más en sus filas.