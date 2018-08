Nicola Porcella cuenta detalles sobre el fin de su relación con Angie Arizaga: "Veníamos mal desde hace tiempo"

Nicola Porcella y Angie Arizaga sorprendieron a todos cuando anunciaron el fin de su romance. Esta no era la primera vez que ambos confirmaban su separación, por eso muchos se mostraron escépticos sobre si creer que esta vez era definitiva.

Pero todo parece indicar que no hay vuelta atrás. Nicola Porcella y Angie Arizaga han dejado en claro que todo está bien entre ellos y que pueden ser compañeros en Esto Es Guerra y al mismo tiempo socios en su gimnasio.

Sin embargo, todos se preguntan qué pasó para que de un momento a otro decidieran romper. Como se sabe, antes del viaje de Angie Arizaga a Rusia para cubrir el mundial, Nicola Porcella le dedicó unas tiernas palabras por cumplir su sueño.

Pero a su regreso, todo terminó. ¿Qué pasó en menos de un mes? Nicola Porcella se animó a contar unos detalles que llevaron a tomar la decisión de acabar con el romance. De acuerdo al capitán de 'Esto Es Guerra', las cosas no estaban tan bien como todos creían.

"Para mí el tema de Angie está cerrado. Veníamos mal hace mucho tiempo y fue lo mejor. No tengo nada más que decir del tema. Mi relación ya pasó, ahí quedó. Dijimos hasta acá y no tengo que hablar", contó Nicola Porcella a Válgame Dios.

Además, dijo que si en algún momento lo ven con otra pareja, sabe que el nombre de Angie Arizaga será mencionado. Sin embargo, sabe que es parte de estar en el medio.

"La vida continúa. No me puedo estancar en una relación que no tenía futuro. Entonces, tengo que seguir adelante, trabajando. Estoy soltero y quiero estar con mis amigos, nada más", dijo Nicola Porcella.

ANGIE ARIZAGA: "QUIERO ESTAR SOLA"

Así como Nicola Porcella, Angie Arizaga aseguró estar tranquila trabajando en el circo y Esto Es Guerra. La 'negrita' también quiere disfrutar de su soltería y no tiene planes de entablar un nuevo romance pronto.

"Yo estoy súper tranquila, trabajando y feliz. Recién salgo de una relación y lo único que quiero es estar sola", dijo Angie Arizaga a Válgame Dios.



