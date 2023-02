Nicola Porcella asistió al primer concierto que ofreció Romeo Santos en el Estadio Nacional y reveló que cuando era un chico reality los sueldos de ‘Combate’ eran más altos que los de ‘Esto es guerra’. También habló de sus proyectos en México y cómo le va en radio Karibeña.

“Estoy muy contento desde que llegué a radio Karibeña fue como caído del cielo, porque venía de unas vacaciones y me dijeron ven a conversar con nosotros y nos ha ido bien, y esto se ve reflejado en la audiencia, no está yendo bien”, dijo Porcella.

¿México está descartado?

No, ya tengo un proyecto firmado allá, es un proyecto bien grande que incluso me sorprendió que me llamarán. Mi mánager está viendo todo, pues en México se manejan las cosas así con mánager.

O sea es un reality que va durar mucho tiempo.

No mucho tiempo, son diez semanas, pero no puedo contar mucho pues está estipulado en el contrato.

Se generó polémica al revelar cuánto eran los sueldos de los ‘guerreros’.

Yo dije lo que me pagaban, todo el mundo sabía que era el mejor pagado en ‘Esto es guerra’, pero no le veo nada de malo en contarlo, aparte fue en una conversación de amigos contando lo que vivimos en esa época.

Pero no eran 12 mil dólares los que te pagaban...

La gente pensaba que éramos millonarios, yo tenía un buen sueldo y listo, pero tenía que pagar departamento, casa, carro y colegio. No es lo que la gente cree.

Mario Hart dijo hace unos días en el programa ‘Mande quien mande’ de María Pía y ‘La Carlota’ que en ‘Combate’ era el mejor pagado.

Eso es verdad, Mario ganaba más que yo, que estaba en ‘Esto es guerra’, inclusive los sueldos de ‘Combate’ eran más que los de ‘Esto es guerra’ en esa época.

Sin embargo se alejaban del programa

Lo hacían por la exposición, porque en ese tiempo Esto es Guerra era el progama más visto de la TV, yo debí aprovechar la oportunidad que tuve, más de una vez, creo que no lo hice por tonto, hoy tendría más plata (ríe).

Mario Hart cuando era capitán en Combate - (Foto: Difusión)

CUÁNTO GANABAN LOS CHICOS REALITY DE COMBATE

Mario Irivarren reveló, en el podcast ‘Combate con FM’, que cuando fue convocado a Combate le ofrecieron 500 dólares mensuales, mientras que su compañera conductora, Fabianne Hayashida, indicó que ganó, durante dos años, la suma de 1000 dólares al mes, un sueldo cinco veces menor al de Julian Zucchi.

Israel Dreyfus confirmó que le ofrecieron 500 dólares mensuales pero finalmente le pagaron 900, aunque confesó que Miguel Arce le comentó que le pagaban 90 dólares por fecha.

Sin embargo, quien entró a Combate ganando el sueldo más alto fue Mario Hart, quien confesó que le pagaban 4500 dólares mensuales.

La Pantera Zegarra también estuvo en el programa y reveló que le ofrecieron 1000 dólares mensuales, lo que le generó gran emoción pues nunca había ganado tanto dinero en su vida. Pese a ello, indicó que en un primer momento estuvo a punto de renunciar porque no le gustaba el formato.

Stefano Tosso confesó que le ofrecieron 400 dólares semanales pero a la siguiente temporada empezó a ganar un poco más, además de cobrar por las giras, cuyos shows individuales estaban valorizados en 800 soles.

Macs Cayo, el hermano de Fiorella y Bárbara Cayo, también estuvo con Mario Irivarren y la ‘China’ y aseguró que pese a ser familiar de las cantantes, entró ganando 500 dólares al mes.

Duilio Vallebuona contó que comenzó ganando en Combate nueve mil soles, pero antes había ganado doce mil soles en Esto es Guerra.

Julián Zucchi confesó que al ingresar le ofrecieron 4 mil dólares pero también le daban una casa en Miraflores. Sin embargo reveló que cuando le pidieron regresar, le propusieron pagar 15 mil dólares, al igual que a su esposa Yiddá Eslava. Sin embargo, decidió no aceptar porque quería quedarse en su programa de Panamericana. Además, contó que Miguel Arce ganaba 3000 dólares mensuales en ATV.

Finalmente, varios invitados confesaron que fue Angie Jibaja la mejor pagada de Combate, llegando a cobrar hasta 18 mil dólares mensuales.