Por: Carla Chévez

Nicola Porcella dijo que Alejandra Campaña (22), su nueva ‘saliente’, lo conquistó por su madurez y espera reencontrarse con ella, su hijo y familia cuando termine la temporada de ‘Guerreros 2020’ .

Nicola, guapa tu enamorada…

Sí, es guapa, muy bonita por fuera y por dentro.

Pensé que era mexicana, pero es bien peruana.

Sí, solo que nadie sabía, pero ya venimos hablando bastante tiempo y por eso estuve tranquilo acá, sin salir, igual ya está acabando la temporada de ‘Guerreros 2020’ y quiero irme un tiempo al Perú, a visitar a mi hijo, familia y a ella.

El programa termina a fin de mes, ¿regresas para quedarte?

Acaba este 17 de setiembre, quiero volver para estar con los míos, estar un tiempo por allá y regresar a México.

MUDO POR EL ‘ZORRO’

Por otro lado, Porcella prefierió no opinar sobre la denuncia por violencia sexual contra el ‘Zorro Zupe’. “Es un tema delicado, prefiero no meterme ni opinar, son temas en los que no me gusta involucrarme”, precisó.