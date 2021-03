Nicola Porcella conversó con Trome y manifestó sentirse entusiasmado porque dentro de pocos días volverá a la conducción y estrenará un nuevo proyecto, que irá todos los sábados por todas las plataformas de ‘Crea Digital’.

Asimismo, el también actor indicó que continúa llevando sus clases vía Zoom con el ‘CEA’ (Centro de Educación Artística) de Televisa y aseguró que sus planes de regresar a México para trabajar siguen en píe. “Las clases son increíbles y súper exigentes. Es una gran puerta que se me abrió y tengo que aprovecharlo al máximo”, sostuvo Porcella.

Nicola, anunciaste que dentro de poco estrenarás un nuevo programa por ‘Crea Digital’… ¿Qué nos puedes adelantar?

Estoy súper contento y emocionado porque era un proyecto que tenía desde que volví de México (a Lima), es un programa netamente de entrenamiento y familiar. Habrá concursos, premios en efectivo, apoyaremos a los emprendedores y se emitirá por todas las plataformas digitales para que la gente pueda ver el programa desde cualquier lugar. Muy pronto haremos la conferencia de prensa para contarles más detalles.

¿Nervioso por este nuevo reto?

Alegre y muy feliz porque desde hace tiempo quería hacer algo en redes para todas las plataformas. Me junté con la gente correcta y ya lo estamos sacando adelante. Va ser un proyecto bien bonito de verdad, será un programa digital, súper familiar y divertido. Además, la gente podrá participar, se podrán conectar en cualquier momento, no necesitarán llegar a la casa para prender la televisión, estén en el Metropolitano o donde estén... podrán ver el programa.

Antes de anunciar el estreno del programa tenías pensado regresar a México… ¿Los planes de volver quedan en ‘stand by’?

Lo de México sigue en pie, eso no va a cambiar por nada del mundo, estoy esperando nada más que me llamen y me voy para allá (México). Todo sigue igual por ahora, me voy a quedar en Lima, pero en unas semanas me voy (a México) para ver unas cosas (propuestas) que tengo que cerrar.

Durante tu participación en ‘Guerreros’ de Puerto Rico te estuvieron vinculando con unas de las participantes… ¿Con ganas de volver a enamorarse?

No. Hemos formado una amistad con los chicos y chicas de Puerto Rico. Son personas increíbles y ha sido una experiencia muy bonita, pero por ahora solo estoy enfocado en el trabajo al 1000%.

Cabe mencionar que Nicola Porcella había planificado viajar a México hace un mes, sin embargo, le llegó la propuesta para viajar a Puerto Rico y participar, junto a Israel Dreyfus, Macarena Vélez, Karen Dejo, Tepha Loza y Hugo García, en ‘Guerreros’.