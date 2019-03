Nicola envía mensaje por el Día de la Mujer y le recuerdan escándalo de 'fiesta del terror' y caso de maltrato a Angie

Nicola Porcella publicó un mensaje en Instagram por el Día Internacional de la Mujer y, aunque fue muy emotivo, los usuarios y sus detractores no tomaron bien este saludo debido a los últimos acontecimientos en los que está involucrado como la 'fiesta del terror de Asia' y le recordaron el caso de maltrato hacia su expareja Angie Arizaga.

"Hoy quiero saludar a las mujeres del Perú y el mundo. Siempre seré defensor, protector y admirador de la mujer, no solo por lo que de por sí me inspiran, sino por lo que aprendí del mejor ejemplo de fortaleza y entereza que he tenido en mi vida que es mi madre", dijo Nicola Porcella, quien luego tuvo que borrar los cientos de mensajes en donde lo califican de 'caradura' y 'sinvergüenza' y lo acusan de ser un 'maltratador de mujeres', 'falso', y 'payaso'.

Tal parece que la imagen de Nicola Porcella ha caído tras el escándalo en la fiesta donde drogaron a Poly Ávila y Claudia Meza, sobre todo por defender al principal implicado y denunciado por el delito contra la libertad sexual en la tentativa de violación.



Asimismo, otros no dudaron en recordarle el caso del audio donde Angie Arizaga lo acusó de maltratarla física y psicológicamente y por el que fue retirado de 'Esto es Guerra' en una oportunidad.

Comentarios en contra del post de Nicola Porcella Comentarios en contra del post de Nicola Porcella

Comentarios en contra del post de Nicola Porcella Comentarios en contra del post de Nicola Porcella