Nicola envía mensaje por el Día de la Mujer: "Siempre seré defensor, protector y admirador de la mujer"

Nicola Porcella no quiso dejar pasar el Día Internacional de la Mujer y se pronunció en sus redes sociales por esta fecha especial. Por medio de su cuenta de Instagram, el ex chico reality envió un mensaje para todas las mujeres.

"Hoy quiero saludar a las mujeres del Perú y el mundo. Siempre seré defensor, protector y admirador de la mujer, no solo por lo que de por sí me inspiran, sino por lo que aprendí del mejor ejemplo de fortaleza y entereza que he tenido en mi vida que es mi madre", escribió Nicola Porcella.

En el post, Nicola envió un saludo a la mujer trabajadora 'que sostiene su hogar, a las jóvenes llenas de vida que sueñan y viven creyendo y confiando en un mundo mejor y a las niñas o adolescentes que siguen su propio proceso de crecimiento y de maduración que nadie tiene el derecho a interrumpir'.

Asimismo, también hizo mención a la madre de su hijo y le agradeció por 'darme su mejor fruto, la razón de mi vida'.

Cabe indicar que Nicola Porcella se vio inmerso en una seria polémica de drogas y abuso sexual. Hace algunas semanas, se le involucró en una fiesta en Asia, donde varias chicas habrían sido drogadas.