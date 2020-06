PAGA LO QUE DEBES. Ernesto Jiménez expresó cólera y fastidio por la publicación del comunicado que hace la agencia que representa a Nicola Porcella sobre su viaje a México. El fotógrafo recordó la ingrata experiencia que tuvo con la mencionada empresa y afirmó que de seria no tiene nada.

La empresa Mogran publicó un extenso comunicado donde se menciona que Nicola Porcella no hizo uso de los vuelos humanitarios que gestiona el Estado para las personas que se encuentran fuera del país debido al Coronavirus. La agencia detalló que el viaje lo pagó el guerrero con dinero de su bolsillo. En la publicación también señalan que son una empresa seria y que esperan que otras actividades reinicien pronto.

Al respecto, Ernesto Jiménez recordó que Mogran aún tiene una deuda con él. “Seria fue la deuda que tuvieron conmigo”, fue el mensaje que le envió fotógrafo a Rodrigo González, quien publicó el comunicado en sus redes sociales. El asunto no quedó ahí, la exfigura televisiva le envió varios mensajes al especialista en farándula local, donde le explica cómo Mogran lo afectó económica y emocionalmente.

“Entendí que nunca me iba a pagar, yo hice la denuncia pública, eso sin contar problemas que tuve con Sunat, Mogran nunca hizo el pago de los impuestos. Yo fraccioné una deuda con Sunat durante años por Mogran. Para mí Mogran fue un dolor de cabeza, al final esa plata nunca la vi”, menciona Ernesto Jiménez.

Además, afirma que Mogran intentó silenciarlo y lo amenazó con demandarlo, pero finalmente no hicieron nada. “Amenazaron con que me iba a demandar por difamación y blablabla, pero no hicieron nada”, indica Ernesto Jiménez.

Ernesto Jiménez arremete contra empresa que representa a Nicola Porcella (TROME)

