EL CAPITAN NICOLA. Nicola Porcella sorprendió a sus seguidores con la respuesta que dio a la pregunta sobre un posible regreso a Esto es Guerra- Perú.

“La idea es ya quedarme viviendo aquí en México, pero me merecía una despedida bonita, díganle al señor Peter Fajardo que no me despidieron cómo debía ser”, menciona Nicola Porcella en su cuenta de Instagram cuando le preguntan si regresaría a Esto es Guerra- Perú.

La respuesta de Nicola Porcella desconcertó a sus seguidores, quienes creen que Nicola Porcella está buscando un salvavidas si es que sus proyectos no prosperan en México. Durante su paso por el reality Guerreros, el chico reality ha sido blanco de burlas y también se lastimó el brazo.

Nicola Porcella sufrió una lesión al brazo derecho y se encuentra recuperándose. El chico reality le rezó todos los días a la Vírgen de Guadalupe, a quien atribuye su rápida mejoría. “Hoy me sacan la última resonancia. Espero estar lo más pronto en Guerreros. Igual así sea en muletas el lunes voy a ir”, afirmó el integrante de Las Cobras.

Nicola Porcella habla sobre Esto es Guerra Perú en Instagram (TROME)

